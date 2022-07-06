ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Киевский режим за последние сутки проведения специальной военной операции на Южнодонецком и Запорожском направлениях потеряло 140 военнослужащих, три броневика и три гаубицы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 июля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица "Мста-Б". Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно на Южнодонецком направлении российские военнослужащие огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток"отразили две атаки противника в районе Старомайорского в ДНР. Вблизи Новодаровки и Работино в Запорожской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России