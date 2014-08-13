ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

"Центральной" группировкой Вооруженных сил России за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции уничтожено до 90 украинских военных, а также шесть единиц техники. Речь идет о ликвидации двух бронированных машин противника, двух пикапах, гаубицы Д-20, самоходной артиллерийской установке "Гвоздика". Дополнительно удалось пресечь деятельность одной группы украинской диверсионно-разведывательной группы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем (ТОС) военные поразили живую силу и технику 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, расположенных в районах населенных пунктов Невского, Кременной и Червоной Дибровы Луганской народной республики.

В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России