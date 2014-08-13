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ВСУ потеряли до 90 военных на Краснолиманском направлении

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Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

"Центральной" группировкой Вооруженных сил России за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции уничтожено  до 90 украинских военных, а также шесть единиц техники. Речь идет о ликвидации двух бронированных машин противника, двух пикапах, гаубицы Д-20, самоходной артиллерийской установке "Гвоздика". Дополнительно удалось пресечь деятельность одной группы украинской диверсионно-разведывательной группы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.  Генерал-лейтенант добавил, что ударами авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем (ТОС) военные поразили живую силу и технику 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, расположенных в районах населенных пунктов Невского, Кременной и Червоной Дибровы Луганской народной республики.

В районе населенного пункта Торское Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. 

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, краснолиманское направление, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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