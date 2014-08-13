Российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка сил на донецком направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции отразила 15 атак ВСУ, уничтожив более 265-ти человек личного состава противника, а также 14 единиц техники и склад с боеприпасами. Об этом журналистам рассказал на регулярном брифинге от 1 июля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что попытки прорваться на территорию осуществлялись ВСУ вблизи населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики.

В ходе боевых действий потери ВСУ составили более 265-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно в районе Выемки в Донецкой народной республики был уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

МО РФ сообщило о поражении командных пунктов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк".

Фото и видео: Минобороны Россиии