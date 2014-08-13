МО РФ сообщило о поражении командных пунктов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк"

Игорь Конашенков рассказал о безуспешных попытках наступления ВСУ в зоне СВО.

Российское министерство по обороне нанесло групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы "Донецк" Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороны Игорь Конашенков в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 июля. Генерал-лейтенант подчеркнул, что атака совершалась высокоточным оружием морского и наземного базирования. Специалист добавил, что за последние сутки специальной военной операции бойцы противника продолжили свои безуспешные попытки по наступлению на донецком, красно-лиманском и южнодонецком направлениях.

Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Пленный боевик рассказал о слабой подготовке ВСУ западными инструкторами.

Фото и видео: Минобороны России