Олег Крызынсыр рассказал о процессе тренировок ВСУ с западными кураторами.

Украинских военнослужащих в Латвии готовили всего месяц, в течение которого дали бойцам стрелять всего пару раз. Соответствующей информацией с журналистами поделился Олег Крызынсыр, который оказался в плену у министерства по обороне РФ. Иностранец добавил, что он вместе с сослуживцами тренировался всего месяц. Мужчина не понимает, чему за такой короткий период западные кураторы могли его научить. Он признал свою слабую подготовку к боевым полномасштабным действиям. В связи с этим его подразделение понесло большие потери в личном составе: как раненых, так и убитых.

Приехали люди с военкомата, вручили повестку, забрали с собой. Объяснили, что буду служить в 42-й бригаде... Инструктора нам доносили такую информацию, что воспитывали в нас ненависть не только к солдатам , но и в целом к русским. военнопленный

Мужчина подчеркнул, что после взятия в плен российские военные оказали ему медицинскую помощь, а сейчас с ним обращаются "нормально". Он призвал украинских военных бросать оружие, сдавать позиции, возвращаться домой и заниматься своим делом. Он добавил, что воевать должны командиры.

Танки Т-90 группы "Запад" уничтожили две бронемашины ВСУ американского производства.

Фото и видео: Минобороны России