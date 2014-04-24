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Танки Т-90 группы "Запад" уничтожили две бронемашины ВСУ американского производства

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские танкисты из "Западной группировки сил уничтожили за последние сутки проведения специальной военной операции две американские бронированные машины, переданные Вооруженным силам Украины странами коллективного Запада в качестве военной помощи. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 1 июля рассказал местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт заметил, что бронированные машины MRAP и HMMWV были поражены огнем из танков Т-90, размещенных  в полосе обороны первой танковой армии в районе пункта Лес Попов.

Авиация ВС РФ уничтожила до взвода военнослужащих ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, сво, сергей зыбинский, т-90, танк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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