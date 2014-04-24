Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские танкисты из "Западной группировки сил уничтожили за последние сутки проведения специальной военной операции две американские бронированные машины, переданные Вооруженным силам Украины странами коллективного Запада в качестве военной помощи. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 1 июля рассказал местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт заметил, что бронированные машины MRAP и HMMWV были поражены огнем из танков Т-90, размещенных в полосе обороны первой танковой армии в районе пункта Лес Попов.

Авиация ВС РФ уничтожила до взвода военнослужащих ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России