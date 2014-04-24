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Авиация ВС РФ уничтожила до взвода военнослужащих ВСУ на купянском направлении

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Экипаж российского самолета Су-34 "Западной" группировки сил при помощи ракетно-бомбового удара ликвидировал до одного взвода военнослужащих Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление глава местной пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский сделал в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 1 июля.

"Запад" нанес удар по ремонтной базе и пункту временной дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное. Потери противника составили более взвода живой силы и пять единиц военной и специальной техники.

пресс-служба Минобороны России

Эксперт добавил, что экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25 совершили 11 авиационных ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны

Замминистра обороны России наградил штурмовиков ЦВО.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбкинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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