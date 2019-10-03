Замминистра обороны России наградил штурмовиков ЦВО

Виктор Горемыкин наградил бойцов в зоне СВО.

Российский заместитель министра по обороне, генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил штурмовиков из Центрального военного округа за мужество и героизм, проявленные бойцами на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Донбассе. Об этом рассказали представители профильного ведомства. Известно, что свыше 50 человек получили государственную или ведомственную награду. В частности, речь идет об ордене Мужества, медалях Суворова, Жукова, "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и Георгиевский Крест четвертой степени.

Наш отряд неоднократно получал награды за выполнение боевых задач по захвату опорных пунктов противника. Сегодня я получил орден Мужества. командир штурмового отряда с позывным "Белорус"

Уточним, что торжественное вручение наград состоялось в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Представитель министерства по обороне выразил солдатам благодарность за вклад, а также за их стойкость и высокий профессионализм при выполнении поставленных руководством задач.

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Фото и видео: Минобороны России