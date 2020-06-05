Дмитрий Полянский напомнил о недавней атаке ВСУ на Курскую область.

Москва призывает профильные структуры Всемирной организации тщательно изучить и дать оценку роли западных специальных служб и киевского режима в проведении и содействии террористическим атакам. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления в Совете Безопасности Всемирной организации первый российский заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Делегация неоднократно доводила конкретную, основанную на фактах информацию об истинном лице выпестованного Западом киевского режима, который с подачи, под присмотром и в тесном взаимодействии со своими кураторами из стран НАТО давно не гнушается использовать откровенно террористические методы. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Эксперт объяснил коллегам, что недавно мир наблюдал за ходом террористического нападения украинских боевиков на Курскую область,совершенное при помощи поставляемого коллективным Западом оружия. Дмитрий Полянский отметил, что Россией неоднократно озвучивались сведения, подтверждаемые руководителями аыриканских государств и европейскими правоохранительными органами попадании натовского вооружения, отправляемого Украине, в руки преступных и террористических группировок по регионам планеты. Также в России заметили, что западные страны "не только не критикуют, но и, фактически, оправдывают" террористические действия ВСУ в том числе атаку на Курскую область.

Полянский: Россия призывает не приписывать теракт в "Крокусе" только ИГ*.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций