В СБ ООН указали на то, что расследование все еще продолжается.

Москва призывает до завершения официального расследования теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" на территории Московской области не приписывать его исключительно террористам из ИГ* и их подопечным, а если есть доказательства их причастности, то просит поделиться ими с российским руководством. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления в Совете Безопасности Всемирной организации первый российский заместитель постоянного представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Если у коллег есть тому доказательства, призываем поделиться ими с соответствующими профильными российскими органами. Порой у нас складывается впечатление, что некоторые знают об этом теракте больше, чем те, кто его расследует. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Напомним, что террористический акт в "Крокус сити холл", размещенном в Красногорске, произошел 22 марта 2024 года. Тогда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании посетителям. Боевики подожгли зрительный зал. Жертвами трагедии стали 145 человек.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

Зампостпреда РФ при ООН заявил о рвении Запада решать проблемы Судана.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций