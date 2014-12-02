Зампостпреда РФ при ООН заявил о рвении Запада решать проблемы Судана

Дмитрий Полянский оценил бедственное положение палестинского анклава и Судана.

Страны коллективного Запада, участвующие в заседаниях Совета Безопасности Всемирной организации допускают двойные стандарты, стремясь решить гуманитарные проблемы Судана и не демонстрируя аналогичного рвения в реагировании на голод в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления в СБ ООН первый российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат указал на то, что показное рвение некоторых членов Совбеза в отношении Судана не оглядывается на суверенитет и контрастирует с бедственным положением в прочих кризисных точках.

Не припомню, чтобы кто-то требовал созыва заседания, посвященного угрозе неизбежного голода в секторе. И тем более требовал от Израиля как оккупирующей державы предпринять очевидные шаги, необходимые для доставки гумпомощи нуждающимся. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дмитрий Полянский указал на то, что Москва не отрицает того факта, что сейчас Судан действительно сталкивается с серьезными продовольственными вызовами и угрозами голода. Однако дипломат добавил, что проблемы в первую очередь связаны не с нехваткой продуктов питания, а с трудностями в распределении продовольствия на мировом рынке и логистическими трудностями в ряде районов, охваченных боевыми действиями.

Полянский: замгенсека ООН распространяет фейки о якобы пытках на территории РФ.

Фото и видео: МИД России