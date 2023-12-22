Зампостпреда РФ в ООН обвинил Розмари ДиКарло в распространении фейков.

Заместитель генерального секретаря при Всемирной организации Розмари Дикарло тиражирует откровенные фейк-ньюс о якобы пытках, которые происходят на территории России. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский.

Розмари Дикарло, тиражируя откровенные фейки про пытки на российской территории, не нашла в себе мужества упомянуть трагичную гибель Гонсало от пыток киевского режима. Гибель своего соотечественника. Или такие сюжеты ни вас, ни Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не интересуют. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Напомним, что американское внешнеполитическое ведомство подтвердило достоверность сведений о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры.

В постпредстве России заявили, что простым украинцам угрожают лишь собственные силы ПВО.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций