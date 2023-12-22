Дмитрий Полянский оценил работу" заблудившихся" ракет украинских ПВО.

Мирные украинцы неоднократно могли убедиться, что Россия наносит удары лишь по объектам, связанным с военным потенциалом киевских властей, а жизням гражданских лиц в этой стране угрожают лишь непрофессиональные действия сил противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании Совета безопасности при Всемирной организации российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат пояснил коллегам, что Москва на многих примерах доказывала, что российские удары высокоточным оружием в зоне проведения специальной военной операции на Украине не несут угрозы гражданскому населению. Все цели ВКС РФ связаны с военным потенциалом противника.

Это прекрасно знают и простые украинцы, которые не раз могли убедиться в том, что их жизням угрожают исключительно действия непрофессиональной системы ПВО, размещаемой к тому же в жилых кварталах украинских городов в нарушение норм международного гуманитарного права. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дипломат объявил о том, что ранее сбившаяся с курса ракета противовоздушной системы киевского режима разрушила Спасо-Преображенский собор в городе Одессе". Дополнительно от "заблудившихся" ракет или от их обломков страдали жилые здания в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе и других населенных пунктах.

Россия запросила на 22 марта заседание СБ ООН по Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций