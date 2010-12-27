Акции АО "Особые экономические зоны" перешли в полную собственность Петербурга

Ранее город владел лишь 18,18 % пакетом акций общества.

Петербург стал 100% акционером АО "Особые экономические зоны "Санкт-Петербург". До принятия соответствующего постановления Петербург владел лишь 18,18 % пакетом акций общества, теперь оно стало полностью городским. Об этом сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Речь идет о 6 702 837 обыкновенных именных бездокументарных акций общества. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1000 рублей.

Безвозмездную передачу утвердили постановлением правительства Санкт-Петербурга № 419 "О принятии дара Санкт-Петербургом" от 27 июня 2019 года. Его разработал комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга на основании обращения АО "ОЭЗ" и распоряжения Министерства экономического развития России.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что правительство России выделит Петербургу 10,6 млрд рублей на покупку садиков и школ.

Фото: pixabay