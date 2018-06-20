Соответствующее распоряжении подписал премьер Дмитрий Медведев.

Во вторник, 16 апреля, стало известно о том, что правительство России выделит Петербургу 10,6 млрд рублей на покупку садиков и школ. Соответствующее распоряжении подписал премьер Дмитрий Медведев.

Известно, что финансы будут выделены из резервного фонда исполнительного органа власти. Так, в город на Неве направят 9,74 миллиарда рублей. Эти деньги уйдут на на покупку школьных зданий. Власти предполагают, что в них 3475 школьников. Также будут куплены детские сады, где разместят 3580 детей.

Кроме того, в Северную столицу направят 858,1 миллиона рублей. На эту сумму город обеспечит на каждом жилом участке кабинеты для врачей общей практики.

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