Россия передаст Австрии фонды архивных документов, вывезенных после Второй мировой войны

Документы рассказывают об австрийских еврейских организациях.

Россия передаст австрии 22 фонда архивных документов, которые сохранились со времен Второй мировой войны. Информация об этом опубликована на портале правовой информации. Чиновники рассказали, что перемещение материалов будет произведено без взимания таможенных платежей.

Представили Федерального архивного агентства объяснили, что документы попали на территорию СССР во времена военного времени. Теперь их вернут в распоряжение австрийского правительства. Все материалы имеют австрийское происхождение. Они касаются документов из довоенной страны и рассказывают о еврейских организациях. В частности, в бумагах зафиксированы Союз фронтовиков-евреев Австрии, Союз австрийских евреев и другие движения.

На данный момент сведения хранятся в государственном военном архиве России. Передача 2,4 тысяч документов уже согласована с представителями МИДа и Министерства культуры России.

Напомним, что в 1938 году Австрия была присоединена к Германии. После этого на территории страны стали закрываться европейские организации.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Австрии в городе Браунау реконструируют дом Гитлера.

Фото: Piter.tv

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