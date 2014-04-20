Захарова: Россия не дискриминирует "Медузу"*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском заявила, что ведомство не дискриминирует издание "Медуза"* (по решению Минюста находится в списке СМИ-иноагентов). Захарова сказала, что издание продолжает "нормально работать".
Они присылают вопросы – мы отвечаем. Они звонят – мы берём трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
По словам Захаровой, во многих западных странах действует не просто запрет чиновников на общение с RT и Sputnik, а люди подвергаются травле за сотрудничеством с российскими СМИ.
Минюст 23 апреля внёс в реестр иноагентов компанию SIA "Medusa Project*, зарегистрированную в Латвии.
*СМИ внесено в перечень Минюста как иноагент
Видео: Youtube/Sputnik на русском
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