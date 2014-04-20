Захарова: Россия не дискриминирует "Медузу"*

По словам Захаровой, во многих западных странах, напротив, действует запрет чиновников на общение с RT и Sputnik.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском заявила, что ведомство не дискриминирует издание "Медуза"* (по решению Минюста находится в списке СМИ-иноагентов). Захарова сказала, что издание продолжает "нормально работать".

Они присылают вопросы – мы отвечаем. Они звонят – мы берём трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

По словам Захаровой, во многих западных странах действует не просто запрет чиновников на общение с RT и Sputnik, а люди подвергаются травле за сотрудничеством с российскими СМИ.

Минюст 23 апреля внёс в реестр иноагентов компанию SIA "Medusa Project*, зарегистрированную в Латвии.

*СМИ внесено в перечень Минюста как иноагент

Видео: Youtube/Sputnik на русском