РФ направит более 1 трлн рублей на подготовку к предстоящему отопительному сезону

Николай Шульгинов рассказал о планах кабмина по энергетической безопасности.

Российское правительство направит более одного триллиона рублей на подготовку к предстоящему отопительному сезону. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании правительства сделал глава министерства по энергетики Николай Шульгинов. Чиновник добавил, что планам ведомства не помешают тех ограничения, которые присутствуют из-за западного санкционного давления.

Энергетиками уже проводится запланированная масштабная работа по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Несмотря на все трудности, связанные с санкционными ограничениями, реализуются мероприятия ремонтной и инвестиционной программы. Николай Шульгинов, глава Минэнерго

Минэнерго ждет роста потребления электроэнергии предстоящей зимой на 0,8%.

Фото и видео: Правительство России