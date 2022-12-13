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РФ направит более 1 трлн рублей на подготовку к предстоящему отопительному сезону

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Николай Шульгинов рассказал о планах кабмина по энергетической безопасности.

Российское правительство направит более одного триллиона рублей на подготовку к предстоящему отопительному сезону. Соответствующее заявление в рамках выступления на оперативном заседании правительства сделал глава министерства по энергетики Николай Шульгинов. Чиновник добавил, что планам ведомства не помешают тех ограничения, которые присутствуют из-за западного санкционного давления.

Энергетиками уже проводится запланированная масштабная работа по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. Несмотря на все трудности, связанные с санкционными ограничениями, реализуются мероприятия ремонтной и инвестиционной программы.

Николай Шульгинов, глава Минэнерго

Минэнерго ждет роста потребления электроэнергии предстоящей зимой на 0,8%.

Фото и видео: Правительство России

Теги: минэнерго, николай шульгинов, отопительный сезон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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