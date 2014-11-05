РФ на саммите на Аляске представят Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

В Кремле не раскрыли имена делегатов на Аляске от Белого дома.

Состав российской делегации на переговорах президента нашей страны Владимира Путина и американского коллеги-республиканца Дональда Трампа определен. Соответствующее заявление журналистам на брифинге от 14 августа сделал помощник лидера Кремля Юрий Ушаков. Чиновник заметил, что Москву в Анкоридже на Аляске 15 августа будут представлять министр по иностранным делам Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр по обороне страны Андрей Белоусов, министр финансов России Антон Силуанов и специальный представитель администрации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Также уже известны лица, которых делегировал Вашингтон. Однако Кремль оставил Белому дому и Госдепу возможность по оглашению в публичном пространстве этих людей.

Состав участников уже определен. С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

Ушаков: переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдет по формуле "5 на 5".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, ВЕСТИ