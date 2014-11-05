Ушаков: переговоры Путина и Трампа в составе делегаций пройдет по формуле "5 на 5"

Помощник президента России раскрыл подробности саммита "РФ-США" в Анкоридже.

Переговоры между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в составе делегаций пройдет по формуле "5 на 5". Соответствующее заявление журналистам сделал помощник главы нашего государства Юрий Ушаков. Чиновник из Кремля уточнил, что неподалеку от места встречи также будет находиться группа из экспертов. Личный контакт тет-а-тет на Аляске запланирован на 22:30 часа вечера. Мероприятие откроется беседой, в которой, помимо политических лидеров, будут участвовать только переводчики.

Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков. Юрий Ушаков, помощник главы РФ

В Госдепе отказались называть встречу Трампа и Путина на Аляске переговорами по Украине.

