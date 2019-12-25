РФС подтвердил кражу экипировки сборной России со склада

Ущерб оценивается в три миллиона рублей.

Как сообщает информационное агентство "ТАСС", Российский футбольный союз (РФС - прим.) обратился в полицию по факту кражи спортивной экипировки со склада. Сумма украденного оценивается в три миллиона рублей.

"Мы обратились в правоохранительные органы, ведется расследование. Была украдена в основном тренировочная одежда: футболки, сланцы, шорты, сетка для мячей - всего пара десятков позиций. Но проблем с экипировкой национальных команд мы не видим, обеспечим их всем необходимым", - сказали в службе коммуникации РФС.

Напомним, в Сети недавно появились фотографии новой формы сборной России по футболу, в которой компания Adidas убрала с рукавов перевернутый флаг страны.

Ранее пресс-служба национальной команды обратилась к болельщикам с призывом оставаться дома во время эпидемии коронавируса.

Фото: VK / @teamrussia