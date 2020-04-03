Сборная России по футболу призвала болельщиков остаться дома во время эпидемии коронавируса

На стадионе "Лужники" появилась соответствующая надпись.

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала в социальных сетях видео с призывом оставаться дома в период эпидемии коронавируса.

На нем крыша стадиона "Лужники", домашней арены национальной команды, окрасилась в красный цвет, на фоне которого появилась надпись в виде хэштега #ОставайтесьДома.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса сборная России отменила товарищеские матчи против Швеции и Молдавии, запланированные на 28 и 31 марта.

Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов рассказал об отношении к ситуации с коронавирусом.

Видео: VK / @teamrussia