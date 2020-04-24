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РФС поблагодарил врачей и медработников за их борьбу с коронавирусом

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В записи видео принял участие форвард "Зенита" Артем Дзюба.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС - прим.) опубликовала в социальных сетях видео, посвященное всем врачам и медработникам.

На видео футболисты сборной России, а также игроки молодежной, женской и пляжной команд аплодируют всем, кто принимает участие в борьбе с коронавирусом. В записи ролика принял участие нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!

Пресс-служба РФС

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее УЕФА официально подтвердил, что не будет менять название Евро-2020.

Видео: VK / @teamrussia

Теги: артем дзюба, коронавирус, российский футбольный союз, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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