РФС поблагодарил врачей и медработников за их борьбу с коронавирусом

В записи видео принял участие форвард "Зенита" Артем Дзюба.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС - прим.) опубликовала в социальных сетях видео, посвященное всем врачам и медработникам.

На видео футболисты сборной России, а также игроки молодежной, женской и пляжной команд аплодируют всем, кто принимает участие в борьбе с коронавирусом. В записи ролика принял участие нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои! Пресс-служба РФС

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее УЕФА официально подтвердил, что не будет менять название Евро-2020.

Видео: VK / @teamrussia