РФС отменил все соревнования до 10 апреля

В Москве состоялось заседание, по итогам которого приняли решение.

Российский футбольный союз (РФС - прим.) выступил с заявлением на официальном сайте.

Сегодня, 17 марта, в Москве состоялось заседание Бюро Исполкома РФС. По его итогам было принято решение приостановить все футбольные соревнования сроком до 10 апреля.

"В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции, Бюро Исполкома РФС приняло решение приостановить с 17 марта по 10 апреля проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС" - сообщается на официальном сайте.

Ранее мы писали о том, что по итогам совещания клубов Российская премьер-лига была приостановлена до 10 апреля.

Фото: VK / @rrfsruofficial