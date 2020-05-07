РФС не хочет досрочно завершать розыгрыш Кубка России

Турнир был прерван на стадии четвертьфинала.

Как сообщает портал "Чемпионат.com", руководство Российского футбольного союза (РФС) не хочет прерывать розыгрыш Кубка России сезона 2019/20.

Турнир был прерван на стадии четвертьфинала. В полуфинал вышли три клуба - "Зенит", "Спартак" и "Химки". Четвертьфинальный поединок между ярославским "Шинником" и "Уралом" перенесли на 18 марта из-за неготовности поля команды хозяев. Однако в связи с эпидемией коронавируса турнир был приостановлен на неопределенный срок. При этом отмечается, что шансов на возобновление кубка меньше, чем на возобновление сезона РПЛ.

Напомним, финал Кубка России сезона 2019/20 должен был пройти 13 мая в Екатеринбурге.

Ранее президент "Урала" Григорий Иванов предложил доиграть Кубок России в следующем сезоне.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига