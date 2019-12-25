Российский фонд прямых инвестиций получит результаты испытаний комбинации "Спутника V" и английско-шведской AstraZeneca в марте — апреле. Об этом рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, результаты исследования будут опубликованы как можно скорее.
РФПИ получит результаты испытаний комбинации "Спутника V" и AstraZeneca в марте — апреле.
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Он отметил, что исследования также будут изучать эффективность комбинированной вакцины от новых штаммов коронавируса.
Ранее Финляндия сможет использовать вакцину "Спутник V" при одобрении в ЕС.
Фото: Piter.tv
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