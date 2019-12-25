Исследования также будут изучать эффективность комбинированной вакцины от новых штаммов коронавируса.

Российский фонд прямых инвестиций получит результаты испытаний комбинации "Спутника V" и английско-шведской AstraZeneca в марте — апреле. Об этом рассказал глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, результаты исследования будут опубликованы как можно скорее.

РФПИ получит результаты испытаний комбинации "Спутника V" и AstraZeneca в марте — апреле. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Он отметил, что исследования также будут изучать эффективность комбинированной вакцины от новых штаммов коронавируса.

Ранее Финляндия сможет использовать вакцину "Спутник V" при одобрении в ЕС.

Фото: Piter.tv