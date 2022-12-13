РЭО запустил реестр IT-решений в сфере обращения с отходами

Проект подразумевает использование решений по анализу полигонов при помощи беспилотников, а также контроль за вывозом ТКО мусоровозами и экомониторинг.

Российский экологический оператор (РЭО) создал информационный реестр лучших отечественных IT-решений в области экологии и обращения с ТКО. Об этом сообщил телеканал "360".

В частности, проект подразумевает использование решений по анализу полигонов при помощи беспилотников, а также контроль за вывозом ТКО мусоровозами и экомониторинг. В РЭО отмечают, что построение экономики замкнутого цикла в рамках мусорной реформы полностью зависит от новых технологий.

Научно-технические открытия в области IT существенно расширили свои границы в последние годы, но темпы внедрения новых технологий в отрасли пока недостаточны. Информационный реестр РЭО поможет предприятиям узнавать о современных цифровых разработках, внедрять их в свое производство и способствовать формированию ответственного отношения к экологии в бизнес-среде. Денис Буцаев, генеральный директор РЭО

Ранее мы сообщили о том, что пять мусоросортировочных станций построят в Рязанской области в течение двух лет.

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