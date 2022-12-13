Пять мусоросортировочных станций построят в Рязанской области в течение двух лет

Мощность станций составит 160 тысяч тонн в год.

В Рязанской области планируют построить пять мусоросортировочных станций. Российский экологический оператор направит на реализацию проекта 2,2 млрд рублей. Об этом сообщили на телеканале "360".

Объекты планируют сдать до конца 2024 года. Мощность станций составит 160 тысяч тонн в год. Всего будет построено девять предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами.

РЭО готов вложить в проект 95 процентов от объема инвестиций через льготный заем концессионеру. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что инвестиции могут достигать и более 2 млрд рублей.

Строительство будет вестись в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском, Скопинском районах Рязанской области.

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