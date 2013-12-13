Оператор получил награду в специальной номинации "Архитектура неба".

Российский экологический оператор (РЭО) стал лауреатом премии "Технологический прорыв 2023". Об этом сообщает телеканал "360".

Церемония вручения премии состоялась 6 декабря в Москве. РЭО получил награду в специальной номинации "Архитектура неба" за систему мониторинга полигонов и создание цифровых двойников по итогам облетов беспилотников. По словам гендиректора оператора Дениса Буцаева, новая система является инструментом, который позволил собрать все результаты в едином цифровом пространстве.

Также сообщается, что в нынешнем году РЭО провел наземное лазерное сканирование 20 полигонов отходов на новых территориях. Кроме того, на территории других субъектов страны просканировали 80 полигонов.

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Фото: Piter.tv