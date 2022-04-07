Госдума хочет сделать сдачу нормативов ГТО обязательной для школ России

Письмо с данной инициативой направят в Минпросвещения и Минспорта в ближайшее время.

Госдума хочет сделать сдачу нормативов комплекса ГТО обязательной для школ России. Об этом сообщает телеканал "360".

Инициатором законопроекта выступил депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов. По его словам, в каждом человеке с детства должны быть здоровье, сила и крепость духа, а обрести все это помогает спорт.

Депутат подчеркнул, что речь идет об умеренных физических нагрузках. Отмечается, что письмо с данной инициативой направят в Минпросвещения и Минспорта в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что в Москве школьники пожаловались на аллергию из-за антисептика.

Фото: Piter.tv