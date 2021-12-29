РЭО предложил регулировать переработку навоза на законодательном уровне

Соответствующий законопроект о вторичных материальных ресурсах рассматривался на круглом столе комитета по экологии Госдумы. Одним из главных вопросов стало регулирование понятия "побочный продукт".

Во вторник, 8 февраля, российский экологический оператор предложил внедрить информационно-технические справочники для регулирования переработки побочных продуктов, например, золошлаков и навоза. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, соответствующий законопроект о вторичных материальных ресурсах рассматривался на круглом столе комитета по экологии Госдумы. Одним из главных вопросов стало регулирование понятия "побочный продукт". По мнению Российского экологического оператора, можно внедрить специальные справочники, как сделали зарубежные коллеги.

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин сообщил, что следовало бы все основное регулирование сосредоточить в законе об отходах производства и потребления, т. е. все положения законопроекта перенести в федеральный закон № 89-ФЗ.

На сегодняшний день предлагают поднять вопрос на уровень закона, а именно добавить новое правило, по которому через три года побочный продукт должен стать продукцией или отходом.

По словам зампредседателя комитета Госдумы Александра Когана, определение побочного продукта и способы его признания уже существуют — через бухучет и внутренние документы, а понятие побочного продукта прописано в ГОСТе.

Ранее мы сообщали, что оператор мусорной реформы в Петербурге купил завод МПБО-2. "Невский экологический оператор" модернизирует завод.

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