  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Оператор мусорной реформы в Петербурге купил завод МПБО-2
Сегодня, 10:24
169
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Оператор мусорной реформы в Петербурге купил завод МПБО-2

0 0

"Невский экологический оператор" модернизирует завод.

"Невский экологический оператор" получил права на приобретение имущественного комплекса ГУП "Завод по механизированной переработке бытовых отходов" (МПБО-2) на Волхонском шоссе. Региональный оператор выиграл торги, которые проводил Российский аукционный дом.

Речь идет о 23 объектах по адресу Волхонское шоссе, 116Б. С июля 2021 года объекты находились в аренде у "НЭО". Среди них — нежилые здания и помещения. 

Торги состоялись 31 января. Стоимость покупки составила более 430 млн рублей. В планах "НЭО" ликвидировать несанкционированную свалку и перезапустить и модернизировать МПБО-2. 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: мпбо-2, невский экологический оператор, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии