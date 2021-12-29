Оператор мусорной реформы в Петербурге купил завод МПБО-2

"Невский экологический оператор" модернизирует завод.

"Невский экологический оператор" получил права на приобретение имущественного комплекса ГУП "Завод по механизированной переработке бытовых отходов" (МПБО-2) на Волхонском шоссе. Региональный оператор выиграл торги, которые проводил Российский аукционный дом.

Речь идет о 23 объектах по адресу Волхонское шоссе, 116Б. С июля 2021 года объекты находились в аренде у "НЭО". Среди них — нежилые здания и помещения.

Торги состоялись 31 января. Стоимость покупки составила более 430 млн рублей. В планах "НЭО" ликвидировать несанкционированную свалку и перезапустить и модернизировать МПБО-2.

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