Ликвидировать свалку на Волхонском шоссе будет "Невский экологический оператор"

Новый мусорный оператор был создан в этом году.

АО "Невский экологический оператор" будет ликвидировать свалку на Волхонском шоссе. Организация получила в аренду территорию "Завод МПБО-2", сообщила "Фонтанка.ру".

В планах не только ликвидировать несанкционированную свалку, о которой стало известно во время пожара в октябре 2020-го года, но и перезапустить и модернизировать МПБО-2.

После пожара 3-го октября 2020-го года в отношении СПб ГУП "Завод МПБО-2" Росприроднадзор возбудило дело об административном правонарушении за нарушение требований при обращении с отходами.

Напомним, что АО "Невский экологический" оператор был учрежден властями Петербурга, области, ПАО "Интер РАО" и Банк ВТБ. Оно будет заниматься вопросами организациями сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Необходимо сделать так, что максимальное число отходов возвращалось во вторичный цикл.

Фото: Росприроднадзор по СЗФО