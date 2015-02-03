РЭО и «Сириус» обсудили технологии обезвреживания медицинских отходов

В частности, рассматриваются направления сотрудничества оператора и лаборатории в области технологий по утилизации отходов, образовательной и информационно-просветительской деятельности.

В среду, 18 октября, гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев встретился с председателем Совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой в Сочи. Руководители обсудили развитие технологий по обезвреживанию и последующей утилизации медотходов. Об этом пишет телеканал "360".

В частности, рассматриваются направления сотрудничества с лабораторией "Сириус" в области технологий по утилизации отходов, образовательной и информационно-просветительской деятельности.

Как отметил Буцаев, развитие лаборатории станет стратегически важным шагом к импортозамещению и научно-технологическому развитию, а также в подготовке новых кадров в сфере обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.

Ранее мы сообщили о том, что "Зелёная премия" РЭО получила более трёх тыс. заявок.

Фото: Pxhere