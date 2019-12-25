РБК узнал о возможных сбоях в добыче сардины иваси

Сумма на растаможивание судов увеличится — из-за этого добыча иваси может усложниться.

РБК узнал о возможных глобальных сбоях в добыче сардины иваси. Об этом предупреждают дальневосточные рыболовные компании. Издание ссылается на обращение гендиректора компаний "Тралфлот" и "Софко" Владимира Рекасова к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Причина сбоев - вступление в силу требования о таможенном декларировании незаходных судов, которое затронет траулеры с иностранным портом приписки, добывающих рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне РФ.

Сумма на растаможивание судов увеличится — из-за этого добыча иваси может усложниться.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах.

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