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РБК узнал о перестановках в ФСБ
Сегодня, 16:09
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matveyvn

РБК узнал о перестановках в ФСБ

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Сергей Королев может стать заместителем директора службы.

Главой департамента военной контрразведки в ближайшее время может стать Иван Ткачёв, генерал-майор ФСБ, руководитель управления "К", которое занимается банковской сферой. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники в федеральной службе безопасности.

Ткачёв курировал дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и бизнесмена Зиявудина Магомедова. РБК пишет, что он может возглавить петербургское управление ФСБ. Документе о переходе на пост, сообщают источники, были поданы в администрацию президента в сентябре.

Также источники рассказывают, что глава военной контрразведки генерал-полковник Николай Юрьев может занять пост руководителя Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева, который может стать заместителем директора службы.

Ранее в Калининграде силовики пришли с обыском в редакцию "Новых колес".

Фото: pixabay.com

Теги: рбк, силовики, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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