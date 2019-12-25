РБК узнал о перестановках в ФСБ

Сергей Королев может стать заместителем директора службы.

Главой департамента военной контрразведки в ближайшее время может стать Иван Ткачёв, генерал-майор ФСБ, руководитель управления "К", которое занимается банковской сферой. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники в федеральной службе безопасности.

Ткачёв курировал дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева и бизнесмена Зиявудина Магомедова. РБК пишет, что он может возглавить петербургское управление ФСБ. Документе о переходе на пост, сообщают источники, были поданы в администрацию президента в сентябре.

Также источники рассказывают, что глава военной контрразведки генерал-полковник Николай Юрьев может занять пост руководителя Службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева, который может стать заместителем директора службы.

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