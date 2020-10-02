В Калининграде силовики пришли с обыском в редакцию "Новых колес"

Также с обысками пришли к журналисту издания Алексею Малиновскому.

В Калининграде силовики пришли с обыском в редакцию издания "Новые колеса" . Об этом пишет "Медиазона" со ссылкой на главного редактора издания Игоря Рудникова.

Как следует из постановления на обыск, правоохранители пришли проводят следственные действия в рамках уголовного дела о клевете. Следствие считает, что неустановленное лицо из редакции "Новых колёс" опубликовало заведомо ложные сведения о начальнике оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального управления МВД Першикове.

Также с обысками пришли к журналисту издания Алексею Малиновскому, рассказала его супруга. По её словам, в квартире выломали дверь, а самого корреспондента повалили на пол на глазах у двоих маленьких детей. Силовики изъяли телефон, жесткий диск и два ноубука. Самого журналиста увезли на допрос.

Жена Малиновского считает, что поводом для уголовного дела стала статья супруга в "Новых Колёсах" под названием "Занес деньги В ФСБ И СК. Начальник УСБ УМВД откупился — расследование коррупции закончено", в которой описывается процесс "крышевания" полковником Першиковым бизнесменов которые занимаются выдачей разрешений на работу и патентов и других документов для мигрантов.

Ранее иркутский депутат Андрей Левченко отказался давать показания в суде.

Видео: VK / Медиазона