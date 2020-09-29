Иркутский депутат Андрей Левченко отказался давать показания в суде

Он заявил, что ему не ясна суть обвинения.

Сегодня в Москве депутату Заксобрания по Иркутской области предъявили обвинение.

ТАСС со ссылкой на адвоката Андрея Левченко Дмитрия Аграновского сообщает, что его подзащитный отказался давать показания в суде, так как ему не ясна суть обвинения.

Адвокат пояснил, что обвинение очень громоздкое, а основной свидетель по делу заявил, что лично не знаком с его подзащитным.

Накануне Piter.TV сообщал первые подробности о задержании в Иркутске депутата Заксобрания Андрея Левченко. В Иркутской области расследуется уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при капремонтах (замена лифтов) ООО "Звезда". Гендиректру фирмы Олегу Хамалюку уже предъявлено обвинение в махинациях. В ходе расследования дела выяснилось, что депутат и сын бывшего губернатора региона Андрей Левченко принимал во всех этих махинациях непосредственное участие.

В результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 млн. рублей. СУ СК РФ

Накануне по месту его жительства и работы, а также у его отца Сергея Левченко проведены обыски. Как сообщает ТАСС сегодня Левченко предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Суд намерен добиваться ареста подозреваемого.

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