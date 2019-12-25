РБК: россияне чаще всего считают несправедливо низкими зарплаты преподавателей и врачей

Опрошенные назвали приемлемую оплату труда для работников социально значимых отраслей в РФ.

Россияне чаще всего считают несправедливо низкими зарплаты преподавателей, ученых и врачей. Об этом рассказали журналисты РБК со ссылкой на исследование, проведенное сервисом "Работа.ру". Практически 64 процента опрошенных полагают, что педагоги в среднем должны получать 120,7 тысяч рублей ежемесячно, а врачи - по 122,8 тысяч рублей. Так на вопрос об оплате труда для медиков ответили 58 процентов респондентов.

Еще 36 процентов опрошенных полагают незаслуженно низкими зарплаты ученых. Им предлагается выплачивать по 130,8 тысяч рублей ежемесячно. С незаслуженной низкой оплатой труда попали такие специальности как спасатели и пожарные (33 процента опрошенных), шахтеры (26 процентов), инженеры (25 процентов), разнорабочие (22 процента). Только 1 процент респондентов высказался за увеличение окладов чиновников.

Наибольшую зарплату, по мнению опрошенного населения, должны иметь шахтеры - на уровне 134,6 тысяч рублей ежемесячно. При этом зарплата инженера и пожарного должна быть выше, чем у преподавателей и врачей - соответственно 132,7 тысяч и 126,9 тысяч рублей. Оплату труда для разнорабочих респонденты предлагают властям увеличить до 97,7 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv