В Петербурге дефицит работников легкой промышленности

Работодателям приходится привлекать работников из других регионов, а также переучивать специалистов из других областей.

В четверг, 6 мая, стало известно, что в Петербурге возник дефицит сотрудников легкой промышленности.

Как рассказали аналитики сервисов hh.ru и Avito.Работа, это связано с отъездом эмигрантов из-за пандемии, а также явная "демографическая яма" девяностых. Поэтому приходится брать в штат более взрослых сотрудников. Также работодателям приходится привлекать работников из других регионов, а также переучивать специалистов из других областей.

Больше всего предприятиям нужны швеи, технологи, мастера, инженеров, портных, мебельщиков и мастеров, передает РБК со ссылкой на экспертов. Помимо этого, уровень средних предлагаемых зарплат вырос по сравнению с прошлым годом — по стране примерно на 2 тыс. рублей, в Петербурге и регионах СЗФО — на 5 тыс. рублей.

Недавно Piter.tv сообщал, что петербургский общепит испытывает дефицит в кадрах. За время пандемии кассиры, официанты и другие сотрудники общепита ушли в смежные сферы деятельности - ритейл и служба доставки. Возвращаться в кафе и рестораны бывшие работники не планируют, поскольку не считают общепит надёжным местом работы.

Ранее мы писали, что петербургские рестораторы рассказали, какие потери они понесли в период пандемии. 10% респондентов отметили, что заведение пришлось закрыть.

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