Петербургский общепит испытывает дефицит в кадрах

За время пандемии кассиры, официанты и другие сотрудники общепита ушли в смежные сферы деятельности - ритейл и служба доставки.

Рестораторы Петербурга пожаловались на острую нехватку официантов в своих заведениях. Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля, в ходе делового завтрака "Кадровый голод в ресторанах".

Владельцы кафе и ресторанов отмечают, что нехватка кадров уже насчитывает порядка 200 человек. Впереди майские праздники, Петербургский международный экономический форум, чемпионат Европы по футболу, а также туристический сезон. Однако работать, как отмечают рестораторы, некому.

За время пандемии кассиры, официанты и другие сотрудники общепита ушли в смежные сферы деятельности - ритейл и служба доставки. Возвращаться в кафе и рестораны бывшие работники не планируют, поскольку не считают общепит надёжным местом работы.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроются более тысячи летних кафе.

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