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Петербургский общепит испытывает дефицит в кадрах
Сегодня, 9:31
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kraratau27

Петербургский общепит испытывает дефицит в кадрах

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За время пандемии кассиры, официанты и другие сотрудники общепита ушли в смежные сферы деятельности - ритейл и служба доставки.

Рестораторы Петербурга пожаловались на острую нехватку официантов в своих заведениях. Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля, в ходе делового завтрака "Кадровый голод в ресторанах".

Владельцы кафе и ресторанов отмечают, что нехватка кадров уже насчитывает порядка 200 человек. Впереди майские праздники, Петербургский международный экономический форум, чемпионат Европы по футболу, а также туристический сезон. Однако работать, как отмечают рестораторы, некому. 

За время пандемии кассиры, официанты и другие сотрудники общепита ушли в смежные сферы деятельности - ритейл и служба доставки. Возвращаться в кафе и рестораны бывшие работники не планируют, поскольку не считают общепит надёжным местом работы. 

Ранее мы писали, что в Петербурге откроются более тысячи летних кафе

Фото: pixabay.com 

Теги: общепит, официанты, рестораторы
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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