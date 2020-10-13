В Петербурге откроются более тысячи летних кафе

Владельцы заведений бесплатно установят веранды и выносные столики.

Сезон летних кафе в Петербурге начнется 1 мая и продлится до 15 октября, что дает возможность владельцам кафе бесплатно установить около своих заведений веранды и выносные столики.

Комитет имущественных отношений уже согласовал размещение на территории города около 1200 летних кафе. Около 600 из них будут работать по бесплатным разрешениям, а остальные откроют веранды на основании ранее заключённых договоров.

Губернатор напомнил, что Северная столица является крупнейшим туристическим центром, а летние кафе выступают визитной карточкой любого современного европейского города.

Ранее мы писали, что в Петербурге продажу алкоголя в майские праздники не ограничат.

Фото: Piter.TV