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В Петербурге продлили на 2022 год срок размещения выносных столиков уличных кафе
Сегодня, 11:36
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В Петербурге продлили на 2022 год срок размещения выносных столиков уличных кафе

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Заведения общественного питания смогут выставлять мебель с 1 мая по 15 октября.

Предприятия общественного питания смогут размещать летние кафе до 15-го октября в следующем году. Ранее срок, установленный законом, был до 30-го сентября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Выставить сезонные веранды вновь можно будет 1-го мая. 

В сообщении Смольного говорится о том, что принять поправки просили бизнесмены.

Ранее ЗакС принял законопроект, согласно которому террасы у кафе могут работать круглогодично. Таким образом депутаты решили поддержать бизнес, пострадавший в пандемию. Мера оказалась непопулярной. 

Фото: Piter.TV

Теги: кафе, летнее кафе, уличная мебель
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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