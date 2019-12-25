В Петербурге продлили на 2022 год срок размещения выносных столиков уличных кафе

Предприятия общественного питания смогут размещать летние кафе до 15-го октября в следующем году. Ранее срок, установленный законом, был до 30-го сентября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
Выставить сезонные веранды вновь можно будет 1-го мая.
В сообщении Смольного говорится о том, что принять поправки просили бизнесмены.
Ранее ЗакС принял законопроект, согласно которому террасы у кафе могут работать круглогодично. Таким образом депутаты решили поддержать бизнес, пострадавший в пандемию. Мера оказалась непопулярной.
Фото: Piter.TV
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