Смольный планирует продлить на 2021 год упрощенный порядок согласования летних кафе

Облегченный порядок будет действовать до 2022 года.

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что власти Северной столицы намерены продлить на 2021 год упрощенный порядок согласования летних кафе. Соответствующий документ появился на сайте Смольного.

В документе сказано, что с 16 апреля по 15 октября владельцы кафе смогут устанавливать уличную мебель и зонты без согласования. Соответствующий проект будет действовать до 2022 года.

Документ находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

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Фото: restoclub.ru