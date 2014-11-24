Петербургские рестораторы рассказали, какие потери они понесли в период пандемии

10% респондентов отметили, что заведение пришлось закрыть.

Почти 50% рестораторов были вынуждены сократить своих сотрудников. Ассоциация собственников и арендаторов стрит-ритейла совместно с бюро юридических стратегий LEGAL to BUSINESS провели исследование ресторанной отрасли Петербурга. В опросе приняли участие 80 представителей стрит-ритейла разного уровня.

В 2020 году все респонденты так или иначе потеряли в доходах — 15% и более. Половина опрошенных заведений лишились 30-50% выручки по сравнению с 2019 годом, 70% и более — 5% участников опроса.

В связи с этим 45% респондентов пришлось сократить сотрудников. Уволить пришлось не менее 10% персонала.

В период пандемии были внеплановые рейды, в том числе по жалобам горожан. Около половины опрошенных столкнулись с рейдами. Пятую часть из них оштрафовали, а 7% и вовсе временно закрыли.

Рестораторы считают, что ограничение работы заведений до 23:00 было избыточной мерой, так же как и закрытие на новогодние праздники. Предприниматели не оценили и введение QR-чекинов.

В целом 90% из опрошенных представителей заведений удалось сохранить свою точку общественного питания.

Фото: Piter.TV