РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В списке лидирует Ингушетия.

Журналисты "РБК" назвали регионы с самыми высокими расходами жителей на еду. Они ссылаются на статистику, предоставленную аналитиками из рейтингового агентства АКРА. Эксперты установили, что больше всего денег на продукты питания от общего дохода тратят жители Ингушетии (59%), Дагестана (55%), Чукотки и Смоленской области (по 48%). В топ-пять также попала Кабардино-Балкария с 45%.

Наиболее низкая доля расходов населения на продукты зафиксирована в ХМАО (24%), Москве и Московской области (по 25%), Татарстане (26%) и Мурманской области (26%).

В АКРА заметили, что в течение последних 15 лет россияне сокращали долю расходов на продукты питания. Однако статья "еда" продолжает считаться одной из основных в списке расходов. В 2018 году доля расходов на продукты в среднем упала до 33,1%, хотя в 2004 году составляла 42,9%.

Россиянам напомнили о разрешении закупаться не только в магазинах у дома, но и в гипермаркетах.