РБК: маркетплейсам могут запретить определять стоимость товаров

Нововведение будет применяться поэтапно.

Российское министерство по промышленности и торговле предложило запретить маркетплейсам определять стоимость продукции на размещаемые на онлайн-площадках товары. Об этом рассказали журналисты из издания "РБК" со ссылкой на текст соответствующего законопроекта от профильного ведомства в федеральном правительстве. В СМИ уточнили, что торговые площадки больше не будут вмешиваться в ценообразование продукции. Право определять стоимость на товары власти намерены оставить исключительно за продавцами.

Согласно документу, Минпромторг предлагает поэтапно изменить правила ценообразования на отечественных маркетплейсах. Сначала все площадки будут обязаны согласовывать с продавцами введение скидок на товары. При этом продавец должен иметь возможность запретить маркетплейсу применять акции на всю свою продукцию или конкретный товар. Чиновники добавили, что на следующем этапе маркетплейсам могут полностью запретить принимать участие в определении цен. В правительстве считают, что такие меры помогут сбалансировать конкуренцию. Сейчас же из-за низких цен на товары на маркетплейсах другие продавцы теряют покупателей.

