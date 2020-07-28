РБК: Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России

Экспорт российской свинины в другие страны вырос в четыре раза.

Китай стал крупнейшим покупателем мяса из России. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Сообщается, что в первом полугодии 2020 года экспорт мяса из России в 2,2 раза — при этом половина из экспортируемого мяса отправлялась в КНР.

По оценкам экспертов, с января по июнь в Китай было отправлено 54% экспортируемого из России мяса. Если не учитывать Гонконг, то 45%. По этому показателю КНГ обогнала Украину вместе с ДНР и ЛНР.

Данные Россельхозбанка говорят о том, что экспорт российской свинины в другие страны вырос в четыре раза, говядины — в три, мяса птицы – в 2,5.

На поставках мяса Россия заработала 336 миллиона долларов.

Ранее в Китае дали рекомендации после выявления случая бубонной чумы.

Видео: YouTube / Андрей Воронцов