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Группа Queen анонсировала свое выступление на "Оскаре" 24 февраля

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На официальном канале Queen в YouTube опубликовано коротенькое видео с анонсом.

Совсем скоро состоится долгожданная церемония награждения одной из самых престижных премий в области киноискусства "Оскар".

На официальном канале группы Queen появилось небольшое видео, в котором анонсируется выступление группы на церемонии "Оскар". Группа выступит с Адамом Ламбертом, с которым сотрудничает с 2011 года.

На официальном аккаунте "Оскара" также опубликовано это видео.

До церемонии осталось всего несколько дней - она состоится 24 февраля.

Ранее на Piter.TV :Известны все номинанты на премию "Оскар-2019" и На одном фото собрались все 212 номинантов на премию "Оскар"

Видео: YouTube/Queen Official

Фото: Twitter/@TheAcademy

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Музыка,

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