Ошибка в аттестатах выпускников не повлияет на поступление в институты

На следующей неделе ребята получат документы с исправленными QR-кодами.

В субботу, 3 июля, появилась информация о том, что выпускники одной из школ Калининского района столкнулись с проблемами при поступлении из-за ошибок в QR-кодах, которые теперь есть на всех аттестатах 2021 года. С трудностями взрослой жизни пришлось справляться 43 школьникам. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Родители выпускников отмечают, что дети не могут подать документы в высшие учебные заведения из-за недействительных аттестатов.

Но в пресс-службе администрации Калининского района успокаивают, пообещав вручить школьникам аттестаты с исправленными QR-кодами уже на следующей неделе. Там уточнили, что в вузы принимают абитуриентов до 25 июля. Поступление производится по результатам ЕГЭ, а не в порядке живой очереди.

Ранее на Piter.tv сообщили, что выпускница школы №10 Выборга получила 100 баллов за ЕГЭ по обществознанию. Еще два выпускника из Выборгского района написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.

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